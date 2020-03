Sol Pérez y Jazmín Stuart protagonizaron un tenso cruce que dio que hablar. Todo comenzó cuando debatieron sobre la actitud que tuvo la actriz tras cuestionar a Guillermo Andino por darle paso a Carmen Barbieri a través de un móvil televisivo para hablar de la salud de Fede Bal, cuando todavía se desconocía que el actor tiene cáncer de intestino.

Para llevar a cabo la entrevista con la capocómica interrumpieron la charla que tenían con Beatriz Regal, la madre de Wanda Taddei, la joven asesinada por su pareja, Eduardo Vázquez, ex baterista de "Callejeros".

"Me enojo con el sistema, que me parece perverso. Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una manera brutal, víctima de un femicidio, y cuando ella está removiendo su memoria, con lo doloroso que es eso, la interrumpan con una cortina musical que entra de una manera violenta, para pasar a una noticia que no era urgente y podía esperar", sostuvo Stuart en "Show Attack", el ciclo radial conducido por Mariano Pavón y la ex chica del clima.

A raíz de los dichos la actriz, la panelista de "Incorrectas" no se quedói callada y arremetió contra ella: "Perdón pero yo estaba viendo el programa y al contrario de lo que vos decís, no me pareció desubicado, no estuvo bueno lo que dijiste. No es que hablaban de una nota color que podía esperar, sino que le dieron aire a Carmen Barbieri que hablaba de la salud de su hijo y estaba en la calle".

"Que los medios den difusión a estos casos es casi una cuestión humana. Y si invitan a una madre cuya hija fue asesinada brutalmente y le piden que remueva su historia, no podés cortarla para contar que el hijo de Carmen Barbieri tiene un pólipo. ¡No podés! ¡Es una falta de respeto y un hecho de violencia!", remarcó con tono elevado la entrevistada.

"No estamos seguros de qué tiene Fede Bal. Si es un pólipo o no", declaró Sol. Por lo que la artista de 44 años disparó sin filtro: "No me importa".

"Entiendo que hay que darle lugar a una mujer que se murió. Pero estás diciendo que no te importa la salud de otra persona. No me parece esto de que con algunos somos buenos y no nos importa la salud del otro", cuestionó la modelo. Sin pelos en la lengua, Jazmín le retrucó: "Esta persona que no sé quién es y está haciendo exactamente lo que decimos desde el feminismo que no tenemos que hacer".

"Sol Pérez soy. Decime qué es lo que no tenemos que hacer así te entiendo", lanzó Pérez. "Sol... No te conozco. Lo que no tenés que hacer es tratar de generar polémica con algo que tiene que ver con derechos humanos", le cuestionó Stuart. Luego la ex participante del "Súper Bailando" expresó que no le gusta "hablar con gente hipócrita" y la actriz amenazó: "Voy a cortar".

Cansada de los cuestionamientos de la integrantes del colectivo "Actrices Argentinas, la ex chica del clima apuntó furiosa: "¿Hay que tener un título para preguntarte a vos? ¿Vos hablás de sororidad? ¿Cuál es tu sororidad? ¿A quién te comiste, flaca?".

"Sol, estás muy alterada y creo que estás tratando de generar polémica", contraatacó nuevamente la directora de cine. "No, me parece que vos sos una irrespetuosa. No necesito generar polémica con vos. Tengo cámara todos los días de mi vida", cerró tajante la rubia.