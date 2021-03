" MasterChef Celebrity 2" ya lleva un mes al aire por la pantalla de Telefe y es esperable que se forjen vínculos entre los participantes. Hace ya un tiempo que se viene hablando del acercamiento entre Claudia Fontán y Hernán "El Loco" Montenegro, pero ahora se suma uno nuevo: Sol Pérez y Gastón Dalmau.

Mientras la modelo preparaba su pasta para presentar ante el jurado, Santiago del Moro aprovechó para conocer sus sensaciones en la competencia y sorprendió al hacerle un picante consulta. "¿Ustedes tienen algo que siempre están jugando juntos? Sol adelante y Gastón atrás, siempre", preguntó el conductor.

"Tenemos muy buena química, buena onda", reveló el ex "Teen Angels". Mientras que Sol acotó: "Me da suerte Gastón". Y le reprochó: "Espero que no lo rompas hoy". Además, la ex "clica del clima" confesó: "Siempre le digo que se ponga cerca mío".

Ambientados en la película "El Padrino", los concursantes debieron cocinar diferentes platos italianos para impactar al jurado. Además de Fontán, Montenegro, Pérez y Dalmau, también cocinaron María O'Donell y Fernando Carlos.