Sol Pérez se muestra muy enamorada de Guido Mazzoni, su novio desde 2019. El cariño entre ambos es tanto que decidieron dar el próximo paso y se casarán en 2022, tal como informaron en "A la tarde". El ciclo conducido por Karina Mazzocco reveló una incógnita que guardaron por dos programas y puso muy contento a todo el panel.

Según lo detallado por Diego Esteves, se trataba de una chica del clima luego de dar algunas pistas que acercaron mucho a sus compañeros. La pareja en cuestión se conoció mientras entrenaban, una pasión que los dos comparten por lo que allí fortalecieron su relación que ya superó los dos años.

Cabe recordar que la modelo ya había anunciado que se casaba pero que todavía no estaba planeado, ni había recibido una oferta formal por parte de su novio. Meses atrás, comentó en una visita a "Nosotros a la Mañana": "Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso".

Sol Pérez se casará con Guido Mazzoni.

La información por el periodista adelantaría la ceremonia para el corriente año, otra de las pruebas de que el amor que tiene Sol Pérez por su pareja es cosa seria.