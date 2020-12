Sol Pérez es una de las mujeres más lindas del país, y mientras que muchas jóvenes la admiran por su gran figura y belleza, muchos hombres intentan seducirla. Sin embargo, la modelo no cae ante los encantos de muchos, y en esta oportunidad recordó una graciosa anécdota con un exfutbolista.

En su visita a "Flor de Equipo", la conductora participó del juego en que tuvo que responder con sinceridad a los interrogatorios de Florencia Peña, Marcelo Polino y Nancy Pazos o comer combinaciones culinarias terribles.

Sol Pérez recordó cómo un exfutbolista intentó seducirla

Ante la vista de una banana cubierta de jamón y queso, Flor le preguntó: “¿Cuál fue el futbolista al que rechazaste más veces?”. Entre risas, la modelo fue sicera con su respuesta.

“Hay uno que siempre me mandaba regalos caros. Una vez me mandó un reloj Cartier, yo estaba en un programa de televisión y me los mandaba. Yo el Cartier no se lo devolví igual, ¡me lo quedé porque era un regalo!”, comenzó.

“Jugó en la Selección y todo. No me gustaba, y aparte tenía familia. Subía las fotos con los nenes, la mujer. La mujer es divina, hermosa. Él subía la foto… y me hablaba”, detalló en Telefé.

“Yo no le voy a contar a la mujer, para nada. ¿Si jugaba en Alemania? (risas incómodas) No, no jugaba en Alemania. Me mandaba pasajes y todo, yo le dije que todo bien, pero no. Lo bloqueé del celular, ¡pero terminó llamándome por una aplicación! Era una cosa tremenda”.

Sol Pérez rechazó al ex futbolista casado y con hijos

“Hace poco me volvió a escribir, pero no le contesté. No sé de qué jugaba, no le seguía la carrera. Tremendo. Pobre la familia. Lo que no me gustaba era que tenía familia, él no era feo. Y después decimos que no hay códigos entre las mujeres. En ningún momento me habló de la mujer”, terminó despistando al público.

