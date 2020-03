Sol Pérez debutó en "Incorrectas", ciclo de Moria Casán, y se animó a revelar qué operaciones se hizo en su rostro y cuerpo.

En un principio, la ex "Chica del Clima" aseguró que el cambio de su físico se debe al duro entrenamiento que realiza todos los días: "Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y, obviamente, el cambio se dio cuando empecé el gimnasio. Igual, cuando me ven me dicen que soy más chiquita de lo que parezco en las fotos o en la televisión, donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen: "Ah, pero sos chiquita'. Y sí, soy chiquita".

Luego, la conductora le dijo que su nariz estaba operada y la panelista dio una insólita explicación: "Cuando tenía ocho años mi hermano me rompió la nariz. Nos tiramos los dos juntos a la pileta y me pegó con la cabeza. Pero no me toqué casi nada. La gente cree que tenemos un solo tabique y tenemos dos, y mi hermano me rompió los dos. Pero no dolió porque es muy rápido y ni sangra".

Sin embargo, la "One" fue por más y le consultó que partes de su figura se retocó: "Me hice las lolas y nada más. Era una tabla, muy chiquitita", dijo Sol. "Si fuese por mí... Quería todo. Me quería hacer algo gigante pero, por suerte, tengo a mi mamá que me dijo: 'No, Sol. Después te vas a arrepentir'".