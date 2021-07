Hace tres años, Sol Pérez sorprendió en una gala de los premios " Martín Fierro" al lucir un vestido blanco con tajos que produjo más disgustos que halagos. Su look fue uno de los más criticados por los usuarios de las redes sociales y los programas de espectáculos, pero en especial, por el ciclo de moda conducido por Horacio Cabak.

El conductor de "La Jaula de la Moda" disparó en ese entonces contra la ex participante de "MasterChef Celebrity 2" y dijo que estaba vestida como para ir a un "telo". Aquel comentario trascendió en el mundo del espectáculo y fue recordado hasta la actualidad.

Ahora, la figura del espectáculo visitó "Los Ángeles de la Mañana" y Ángel de Brito habló de aquel episodio cuando informó que el ex integrante de "Polémica en el Bar" se bajó de "Nosotros a la Mañana", programa en el que iba a compartir panel con la ex chica del clima.

Sol Pérez fue cuestionada por su look en los " Martín Fierro 2018".

"Vos te odiabas con él", indicó el periodista. "Sí, hizo un comentario bastante feo", contestó Pérez. Y agregó convencida: "Hizo un comentario fuerte en su momento, en mi primer Martín Fierro, que dijo que estaba vestida como si hubiera salido de un albergue transitorio".

"Aparte era mucho más chica que ahora. Si me duele ahora, imagínate en ese momento. Era un vestido tan polémico ese. La verdad era horrible", sostuvo la mediática. Y concluyó sobre el marido de Verónica Soldato: "Yo no tengo ningún problema con él. Me lo habían nombrado y nunca dije que no ni nada".