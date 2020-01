Por el momento, el "gran" escándalo del verano en Mar del Plata lo generó Mónica Farro y Sol Pérez. El viernes pasado se suspendió la segunda función de "Veinte millones" por las fuertes internas en las actrices. Además, se sumó un cuadro de estrés de la exchica del clima.

Tildada de "poco profesional" por algunos medios y calificada como "violenta" por Farro, Sol decidió salir a defenderse, pero lo hizo con un polémico contraataque. "Me acusó de acostarme con (Guillermo) Marín", disparó la vedette en un móvil con "Involucrados".

.

"Ella amenazó con que iba a llamar a una ambulancia si se subía al escenario conmigo, que me iba a lastimar. No dijo que me iba a lastimar, pero dijo '¿quieren ver cómo la empujo? Llamen a una ambulancia'. ¿Cómo voy a trabajar así? Yo no cobro el sueldo gracias a las que ella se chu... Yo cobro un sueldo porque vengo a laburar todos los días, como cobra el sueldo todo el elenco. Y no es por las que ella chu...", lanzó visiblemente enfurecida por la situación.

Convencida de sus dichos, agregó: "Yo le avisé a la producción que me iba a salir a defender, porque bajo ningún punto de vista me iba a bancar lo que ella dijo ayer, porque mintió, se metió con la violencia de género para hacerse la pobrecita, y me parece que son temas con los que no se juegan".

"Si a mí me llega información de cosas que hizo esta mujer antes, me imagino que a ustedes también. Ya sabemos las cosas que hizo y cómo se maneja. Yo no quiero quilombo mediático. Yo quiero ir a laburar como todos los días de mi vida", concluyó tajante.