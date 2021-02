@jimegol20

Si hay una característica que puede definir a Sol Pérez es su perseverancia. Trabaja desde los 18 años y jamás se achicó frente a un desafío en su carrera, aún cuando eso le valió más de una crítica. “La chica del clima”, como se la conoció popularmente gracias a su trabajo en TyC Sports, tuvo que hacer cientos de castings hasta lograr su primera oportunidad en el canal deportivo.

Sol comenzó a trabajar en los medios junto a su tío periodista en el ciclo “Uno contra uno”. Más tarde, participó del ciclo “Combate” mientras daba el pronóstico en cable. Por ese entonces, Sol empezó a compartir imágenes de sus looks y su rutina de ejercicios en las redes sociales, donde sus seguidores aumentaban a un ritmo imparable.

No pasó mucho hasta su convocatoria en 2017 para “Bailando por un sueño”, tras la cual su popularidad se disparó. Desde ese momento la rubia participó en diversos programas, primero como panelista y luego como conductora. Por si fuera poco, fue parte de elencos de obras teatrales, coqueteó con una candidatura en política y ahora conduce su propio noticiero. Todo esto mientras su cuenta en Instagram acumula casi 6 millones de seguidores. Nada mal para “la chica del clima”.

Sol Pérez en su adolescencia.

LOS INICIOS

“La sobri de Pérez”, el título que lleva su cuenta de Instagram, nació en la época en que trabajó en el programa de su tío, Fabián. “Tenía 18 años y todos pensaban que era el gato de mi tío. Él me empezó a decir ‘sobri’ al aire y ahí me quedó la sobri de Pérez”, explicó la conductora. En aquel entonces, Sol balanceaba su trabajo con la carrera de derecho y los castings. Todo el esfuerzo rindió sus frutos cuando quedó elegida para dar el pronóstico del tiempo en TyC Sports. “Fui a hacer un casting para dar el clima en el noticiero. Quedé y cada vez que aparecía me convertía en tendencia en Twitter. Gracias a eso llegué al ‘Bailando’ y comencé a hacer presencias en el interior. Empezó todo como un juego”, reveló en una de sus entrevistas

En sus comienzos como "chica del clima".

CASI TODO AL NATURAL

Aunque pueda parecer que pasó por el quirófano varias veces para lograr ese lomazo, lo cierto es que solo se hizo dos retoques, el resto es mérito del trabajo físico en el gimnasio. “Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo”, confesó la rubia. También contó que se sometió a una cirugía para aumentar sus pechos.

Su sensual figura cautiva a sus miles de seguidores en las redes.

LA BOMBA

Si hay algo que Pérez domina a la perfección es el terreno de las redes sociales. Con 5.7 millones en Instagram y contando, Sol hizo de ésta su plataforma más redituable. Allí, la también modelo comparte desde hace años imágenes con la misma pose que se convirtió en su marca registrada (de espaldas a la cámara y mostrando uno de sus mejores atributos). Pero además, muestra las exigencias de su entrenamiento para poder mantener la figura fitness que tantas portadas de revistas y campañas publicitarias le hizo ganar. Si bien Sol sabe muy bien cómo explotar su lado más sexy, también debe luchar constantemente contra los prejuicios que “ser una bomba” conlleva.

GRAN PRESENTE

En la actualidad, Sol comparte la conducción de un noticiero en el horario central de un canal de noticias. Además, es una de las participantes de la nueva temporada de “Masterchef Celebrity”, el éxito de la tevé. La ex chica del clima confirmó la noticia mientras permanecía aislada tras dar positivo de Covid-19, pero ya está recuperada.

