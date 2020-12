Tiempo atrás, Sol Pérez habló de sus ganas de comenzar una carrera política, pero luego cambió de parecer. Sin embargo volvió a referirse sobre el tema y finalmente confirmó que evalúa la posibilidad de tomar un cargo público para aportar a la realidad de la Argentina.

La ex "chica del clima" analizó la realidad del país y en una entrevista con Nicole Neumann en "Nicole al Mediodía" consideró que los argentinos "necesitan un cambio, y tiene que ver con la gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta los beneficios económicos que eso conlleva".

"Me parece que el país necesita y todos nosotros necesitamos un cambio. Ocupar un cargo político tendría que venir por el lado de cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes de ayuda económica, sino de cambiar la realidad", consideró la panelista de "Santo Sábado".

De todas formas aclaró que se trata de un proyecto para más adelante. "Me gustaría incursionar en la política, pero no ahora, en un futuro", aseguró y observó que en la actualidad "hay gente que no puede salir de la situación en la que vive porque está sumamente olvidada en la sociedad, quedó afuera del sistema totalmente".

Sol Pérez aseguró que le gustaría "cambiar la realidad de la Argentina".

Sobre cómo es su mirada política, la estudiante de abogacía apuntó: "Cada vez se ven más chicos robando, sin ningún tipo de respeto por la vida, pateando a todos en el piso, es tremendo. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar lo que les estamos dejando a las generaciones futuras. No sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal, como si no existiesen las normas ni el respeto por el otro".

"Siento que se está perdiendo el respeto por la vida del otro. Ahora solo sirve hacer lo que uno quiere. Confunden la libertad con respetar, que también es parte de la misma libertad, creo yo. Para mí hay que empezar a cambiar en cuanto a lo público un montón de cosas que tienen que ver con lo económico, y van a quedar los que quieran cambiar nuestro país y la sociedad, y no los beneficios económicos que te llevan a ocupar un cargo público", cerró.