Sebastián Estevanez preocupó hace algunos meses cuando sufrió graves quemaduras en su rostro y manos tras un accidente doméstico. El hecho ocurrió cuando intentó prender su hogar con un bidón de alcohol en gel sin éxito alguno.

Tras el episodio, Sol Estevanez reveló intimidades del accidente y sorprendió con sus dichos. En diálogo con "Intrusos", advirtió: "De ánimo estaba muy bien. Estuvo acompañado por su familia. En ese momento no estaban ni los chiquitos ni Ivana. Cuando empezó a gritar ahí bajaron y le empezaron a tirar agua y sacarle la ropa... Ahora está en plena recuperación. Por suerte está sin analgésicos y haciendo curaciones constantemente".

La hermana del ex protagonista de "Dulce Amor" recibió la noticia en París, donde vive junto a su pareja, el polista Mariano Uranga. "Mi papá me pregunto si quería poner la cámara por si me daba impresión. Yo dije que sí. Me quedé helada (cuando lo vio a Sebastián) porque lo que hace el fuego es realmente impresionante, te come vivo", sostuvo.

"En un momento él sintió que se moría. Me dijo que no sabía cómo seguir. Se estaba quemando vivo. Era un dolor tan grande que no lo podía manejar. En un momento se pudo concentrar y empezar a hacer algo... Pero sintió que se moría. Debe ser tremendo no poder apagar el fuego de tu cara y en tu propio cuerpo", manifestó la actriz.

Y agregó convencida: "Él me contaba que había momentos muy dolorosos, donde te tenés que sacar la piel quemada, la piel muerta, para seguir generando piel... Había que rasquetearla la cara y eso le dolía mucho".

"Él lo quiso contar y mostrar para ayudar y tratar de concientizar. Yo era bastante inconsciente con el fuego, no le tenés miedo hasta que te explota", aseguró la artista.

Y concluyó: "De ánimo está bien, él es de comparar con otras cosas. Estaba contento de que se preocuparon por él, pero podría haber sido más grave, como ocurrió con la muerte de Elsa Serrano... Es trillado decirlo, pero fue una desgracia con suerte".