Este jueves debieron cocinar un lomo Wellington en " MasterChef Celebrity". Además de la dificultad del plato inglés que tuvieron que hacer las figuras de la farándula argentina, se sumaron algunos chispazos entre los participantes ya que Sofía Pachano acusó a algunos de sus compañeros de haberle robado su lomo perfectamente cocinado del abatidor.

"Chicos, alguien se llevó mi lomo me parece eh. La mía estaba arriba a la derecha, la bandeja no está donde yo la había dejado, que era arriba a la derecha y está abajo a la izquierda. Además lo veo y me doy cuenta que no es mi lomo", comenzó a decir al buscar su lomo frío al abatidor y encontrarse con uno distinto al de ella.

En paralelo, Pachano apuntó contra dos de sus compañeros: "Sí, alguien se llevó mi lomo.... El Polaco o Analía Franchín". Su teoría se sostiene en que ellos tres utilizaron la misma bandeja celeste para enfriar su lomo.

"Che, no es mi lomo. No está bien sellado, aparte está lastimado. Me enoja mucho que no lo rotulé, ¡cómo no lo rotulé!", lanzó molesta mientras veía en detalle el lomo que terminó utilizando para presentar el plato ante el jurado. "La verdad que no se me ocurre ir a buscar el lomo y 'tirar este es mi lomo'... me parece que es una actitud que no da", reflexionó ante la duda de ir o no ir a revisar el lomo de Franchín.

Por su parte, la periodista declaró convencida: "Yo estoy segura que no se lo robé. Yo sé que el mío está en un bowl plateado adentro del abatidor. Mi bandeja celeste está arriba. Pero Sofi si crees que este es tuyo, llevalo eh". A lo que Sofía acotó: "Ya está, soltemos el lomo".