La modelo y conductora Sofía Zámolo (37) se encuentra transitando su octavo mes de gestación junto a su gran amor, José Félix Uriburu, con quien está en pareja desde hace tres años. A pocas semanas de dar a luz reflexionó sobre el doloroso camino hasta quedar embarazada.

Entre el miedo, el estrés y la incertidumbre, tuvo que someterse a estudios invasivos, además de recurrir a la acupuntura como sanación y también a su fe en la Virgen de la Medalla Milagrosa. En diálogo con la revista Caras, contó detalles del doloroso camino que atravesó para convertirse en madre por primera vez. Desafortunadamente, la búsqueda de Sofía duró varios meses. A su vez, la conductora reveló que sufrió a los 35 una fuerte presión social.

"Llegué a vomitar once veces en un día. La pasé mal y hasta bajé tres kilos. Nunca me imaginé que podía llegar a sentirme tan mal. Pensaba que es la noticia más feliz de mi vida, que tanto esperé, que anhelamos y era una contradicción sentirme mal. Después me daba cuenta de que todo era por mi bebé y los médicos me decían que me quedara tranquila porque mis náuseas eran un buen indicio, que estaba reproduciendo hormonas y que el bebé se estaba formando bien", relató.

También reveló que su hija ya pesa 2,100 kg y confirmó que tiene fecha de parto para el 30 de octubre.