Las últimas semanas fueron complicadas para Sofía Zámolo. Su ex cuñada denunció que la modelo la había desalojado junto a su hija, por lo que no tenían donde vivir por conflictos familiares. Como si fuera poco, también se publicaron algunos audios de la violenta relación que mantenía el hermano de la conductora con su pareja.

Finalmente, la esposa de José Félix Uriburu decidió salir del silencio para dar su versión de los hechos que la tienen como protagonista. A través de una comunicación con Mariana Brey en "Socios del Espectáculo", brindó su testimonio y defendió a su familia de las acusaciones que recibieron.

.

"En todo lo que dice miente, yo ya voy a salir a hablar, ¡qué mentirosa es esta mujer! Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija”, comenzó la modelo. Además, agregó: "Mi papá siempre estuvo presente, mi mamá pedía por favor ver a su nieta y ella lo impedía. Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer, hay una denuncia de violencia de hecha por mi hermano”.

Sofía Zámolo respondió las acusaciones en su contra.

Zámolo decidió también revelar el malestar que hay con la ex pareja de su hermano en el barrio donde vivían. “Casi todos los vecinos me contaban de su violencia, a toda la familia nos decía que nos alejáramos. Yo no la veo a la hija porque la última vez ella se me tiró arriba del auto y hay también una denuncia de amenaza y extorsión”, se sinceró sobre los momentos críticos que tuvieron.