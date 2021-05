Sin dudas, el 2020 fue un año plagado de fuertes emociones para Sofía Zámolo. Mientras el país enfrentaba la pandemia de coronavirus con una cuarentena estricta, la modelo experimentaba dos momentos muy especiales de su vida: la muerte de su madre y el nacimiento de su primera hija.

La también conductora recordó detalles de cómo fueron ambos procesos y no pudo evitar quebrarse en llanto al contar la enfermedad que padeció su mamá, María Cristina. "Me enteré de la enfermedad de mi mamá y a los cinco días supe que estaba embarazada", reveló este sábado en "PH. Podemos Hablar".

"Busqué mucho a mi hija y pensé que el embarazo le podría traer vida y esperanza", se sinceró sobre la llegada de su primera bebé, California, fruto de su amor con Joe Uriburu. Y agregó entre lágrimas: "Mientras me preparaba para ser mamá, también me preparaba para despedir a mi mamá. Ella llegó a conocer a Cali. Ya estaba muy deteriorada pero tuvo toda la fuerza. Mi mamá era todo. Estaba súper presente, amiga, madre, compañera”.

María Cristina con su nieta Cali, hija de Sofía Zámolo.

Además explicó que su papá falleció hace diez años de un cáncer muy similar al de su madre. "No sé qué hubiera sido mi vida si no hubiera nacido mi hija. Tenés que sacar fuerza de donde no tenés. Me levanto todos los días y mi mamá no está, pero tengo a mi hija que me recibe con una sonrisa; es lo más lindo del mundo", reconoció Zámolo emotiva.

Y cerró: "Soy muy creyente y cuando me enteré que estaba embarazada pensé ‘Me estás mandando un bebé porque se viene algo heavy’".