Desde la noche del sábado el estado de salud de Sofía Sarkany, hija de Ricky, conmocionó al mundo de la farándula argentina. Luego de que Susana Roccasalvo anunciara su muerte de manera precipitada, se confirmó que la joven padece de un cáncer de útero y que se encuentra internada en Miami.

La también diseñadora de zapatos se convirtió en madre el lunes junto a su pareja, Tomie Allende, gracias a la subrogación de vientre. Sin embargo, en medio de la alegría por el nacimiento de su primer hijo, Félix, comenzaron las especulaciones acerca de su salud.

.

Este domingo, confirmaron en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD que pese al hermetismo que se guarda desde el círculo íntimo de la joven, su familia comenzó una cadena de oración para acompañar su internación ya que su cáncer es irreversible.

La corresponsal desde Miami Paula Ocariz contó en vivo que "Sofía fue diagnosticada en el 2018 de cáncer de útero y su sueño era ser mamá". "Hay una cadena de oración pidiendo que se rece mucho por ella porque está en un estado delicado de salud, su cáncer es irreversible", remarcó.

Sofía Sarkany tiene 29 años.

Por su parte, Lío Pecoraro, quien atraviesa un tratamiento contra la leucemia, mostró sensibilidad sobre el tema y reflexionó: "No digo que no me moviliza. Todo lo que tiene que ver con la salud, cuando alguien atravesó algo de salud, es muy complicado llevarlo adelante y sobre todo cuando se maneja información que nadie de la familia está soltando".

Mientras que su compañero, Fernando Piaggio aseguró: "Quedamos sorprendidos con esta situación. Abrazamos a la familia. Hay un hermetismo total respecto a la salud de Sofía Sarkany. Estamos abrazando a esta familia en horas muy complicadas".