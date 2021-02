Sofía Pachano vive un intenso año desde que se confirmó su participación en " MasterChef Celebrity". Luego de destacarse en el exitoso reality de cocina, la actriz viajó a México para pasar tiempo junto a su flamante novio, el actor argentino Santiago Ramundo, quien se encuentra radicaso en ese país desde hace cuatro años por cuestiones laborales. “Estamos muy contentos y todo fluye muy lindo”, acotó la artista que por ahora prefiere no entrar en detalles de su vida privada.

Sin embargo, Pachano ya regresó a suelo argentino porque este lunes debuta en "Cocineros Argentinos" por la pantalla de la TV Pública. “Mis expectativas son altísimas”, reveló entusiasmada por este nuevo desafío.

"Me encanta cocinar, lo hago desde hace muchos años, aunque obviamente no soy una profesional. Pero le pongo mucho amor. Estoy un poco nerviosa porque Cocineros... es un clásico que lleva 12 años en el aire y tiene un público fiel. Quiero cumplirle las expectativas a ese público fijo de Cocineros... y, sobre todo, divertirme y pasarla bien porque sé que el grupo es maravilloso", declaró en una entrevista para La Nación donde además contó que la propuesta para formar parte del ciclo le llegó hace cuatro meses.

Junto a Juan Braceli, uno de los conductos históricos de "Cocineros argentinos".

En cuanto a qué enseñanzas le dejó su paso por la competencia gastronómica conducida por Santiago del Moro, analizó: "'MasterChef' me dejó muchas enseñanzas, pero sobre todo me hizo darme cuenta de que me encanta la cocina. Siempre lo supe en realidad porque antes había estudiado en el IAG (Instituto Argentino de Gastronomía), pero tener un contacto diario con un programa gastronómico me generó más ganas. Por eso no dudé en aceptar esta propuesta".

A nivel personal, Sofía se mostró contenta por el desempeño de su padre en "Corte y Confección Famosos". "Lo vi y me alegra que este ahí porque está feliz. Cuando se contagió de Covid me dio mucho miedo y que empezara a trabajar me inquietaba un poco, pero pasó la enfermedad re bien y ahora está disfrutando muchísimo del programa. Me gusta lo que está haciendo", sostuvo convencida sobre Aníbal Pachano.

La actriz junto a su novio, el actor Santiago Ramundo.

Mientras que su recientemente conocido vínculo con Ramundo, destacó: "Lo que puedo contar es que estamos muy contentos y que nos queremos mucho. Además de novios ahora, somos amigos desde hace muchos años y eso es muy importante en una pareja", concluyó.