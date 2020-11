La emoción fue evocada este jueves en " MasterChef Celebrity". El jurado le propuso a los participantes que realizaran una preparación en homenaje a alguna persona querida ausente o que tenga un significado importante en sus vidas.

Si bien todos se mostraron muy movilizados al hablar de las personas que eligieron para rendirles homenaje, Sofía Pachano fue la que más quebrada se mostró ya que eligió a Aníbal Pachano para dedicarle su plato. "No creo que pueda hablar ahora, pero me gustaría homenajear a mi papá porque él siempre es como que no va a estar más. Hace muchos años nos pasa eso", respondió ante la pregunta de Santiago del Moro. "El sentimiento de pérdida lo tengo medio constante con mi papá, con sus enfermedades es todo el tiempo. Y él es tan resiliente que siempre sale, que me pareció que no hay que homenajear siempre cuando las personas no están, sino que realmente lo vean estando", detalló en el detrás de escena.

Y agregó: "Me gustaría hacer una receta que no la sé, pero voy a tratar de ver si me baja, que es una receta de su mamá, que yo no la conocí porque murió cuatro días antes de que yo naciera, que ella las llamaba 'las maravillas' y son unas torta fritas, yo sé que esto a él le va a gustar".

A la hora de presentar sus "maravillas", el jurado recibió muy bien su propuesta ya que logró mostrar un costado desconocido en la cocina. Dolli Irigoyen, Damián Betular y Donato de Santis destacaron que haya optado por una preparación sencilla a la que le agregó reversiones para darles "el sello Sofía".