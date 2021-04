Sofía Pachano oficializó su relación con Santiago Ramundo al presentarlo en la pantalla chica. La actriz llevó a su novio a "Cocineros Argentinos", ciclo del que en la actualidad forma parte, y se mostró súper enamorada.

"Recibimos a un galán internacional, ¡mi amor! Estamos con el señor, mi novio, Santiago Ramundo", expresó la conductora de Tv Pública para presentar a su pareja, quien compartió su truco de pizzas caseras: ¡le pone chimichurri a la masa!

Más allá de la preparación que realizó ante las cámaras, el artista contó su historia de amor y brindó detalles del día a día. "Estamos conviviendo", afirmó.

Mientras que la ex participante de "MasterChef Celebrity" reveló: "Me acordé que al principio, hace muchos años, él ya me había tirado un centro. Antes de que yo me pusiera de novia... Yo me estaba separando. Y fue ahora, hace un año y piquito (que se dio)... Pasaron muchos años antes, él vivía afuera...".

"Nos reencontramos en 2019 porque él vino de visita. Yo fui a una fiesta y lo invité con su hermano, fui con una amiga. Ella me decía que no éramos amigos porque nos tocábamos mucho, él es muy cariñoso", contó la hija de Aníbal Pachano.

"Mi hermano me decía lo mismo, que la abrazaba. Me lo dijo cuando volvíamos en el auto", explicó él. Y Sofía agregó para finalizar que cuando comenzaron a salir lo fue a visitar a México: "Después nos agarró la pandemia".