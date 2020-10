Este jueves se vivió una nueva edición de " MasterChef Celebrity" y los participantes tuvieron que enfrentarse a tres desafíos con un ingrediente imprescindible: el huevo. Tras haber superado el primer desafío de realizar la mayor cantidad de huevos fritos de forma perfecta, Sofía Pachano se llevó el "delantal negro" y por ende ganó el pase directo a la gala de eliminación del próximo domingo.

No obstante, antes de retirarse de su mesada, decidió darle una pequeña ayuda a quien considera "su favorito": El Polaco. "¿Le puedo dar un tip a uno de mis favoritos?", le consultó al conductor Santiago del Moro. "Había elegido al Polaco porque to lo había traído hasta acá y me da culpa, estuve todos los días con culpa", explicó en el backstage la hija de Aníbal Pachano.

Tras ver el gesto de Sofía, Analía Franchín se metió en la conversación de sus compañeros y lanzó: "¡A todos! Pasalo Pola". Por otro lado, en el backstage agregó: "No es leal a la competencia, no va eso. Es como que yo vaya y le pregunté a uno de los chefs del jurado". Mientras que Pachano le retrucó: "Analía, me acabas de ganar. Quedate tranquila que te va a salir bien".

Sin embargo, la tensión no terminó ahí. Al momento de la devolución, Franchín se quejó de que Pachano le susurró constantemente a su "preferido" mientras cocinaban y que eso le significó una distracción. "Es muy difícil trabajar con una radio arriba, todo el tiempo. Sofía Pachano fue una radio todo el tiempo. Es muy difícil, para la próxima, para la gala de eliminación no tengamos esa radio", reclamó la periodista.

"Me choco su actitud, no sé por qué reaccionó así. Tampoco es que estuve interrumpiendo", reaccionó Sofía. Mientras que Analía reafirmó: "Es muy incómodo y aparte no me parece justo para el resto de los compañeros. No me parece justo que en una competencia este indicando a otra persona".

"Es un chiste, ¿no?", indagó Pachano al tener cerca a su compañera. "No, no sé si es un chiste. Tomalo como quieras", disparó notablemente molesta. "No lo subestimes, él también quiere ser un MasterChef, por eso está compitiendo acá. Le decís todo". A lo que el artista tropical le retrucó: "No me dijo todo. No metas gente, estamos hablando entre los tres. ¡Cómo te gusta el quilombo!", arremetió tras ser incluir a Rocío Marengo a la acalorada discusión. "Sos mala perdedora", apuntó Pachano ante los planteos de Franchín.

"Mil disculpas si te hice perder", trató de calmar las aguas. Pero Analía siguió firme en su postura: "No, no me hiciste perder, perdí porque yo tengo otro punto de cocción de lo que evalúa el jurado y es admitible. Pero no es cómodo trabajar con una persona que te está hablando todo el tiempo", cerró tajante.