En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, la modelo, actriz y conductora Sofía Macaggi se confesó por primera vez con Gastón Pauls sobre los trastornos alimenticios que atravesó.

"Yo creo que fue un desequilibrio. Arranqué en mi último año de colegio, tendría 16, 17 años, y hacía mucho deporte. Soy de Tandil y venía acá al Cenard a hacer pruebas, estaba muy en contacto con lo físico todo el tiempo. De a poco empecé primero a cuidarme, a comer más saludable. Hasta el momento era algo saludable, dejar de comer tanto dulce y pasar a comer cosas más nutritivas", comenzó diciendo en una charla íntima.

"Era mi excusa, 'quiero rendir mejor, quiero estar más fuerte, más sana', decía. Empecé a ver que compañeras hacían dietas para la fiesta de egresados y empezó a estar en mi radar. Esa restricción cada vez empezó a ser mayor", prosiguió.

Luego describió cómo era su imagen cuando el problema era notorio: "Si hoy veo como estaba en ese momento, me asusto. Empecé a tener frío constantemente, empecé a bajar de peso más significativamente. Los primeros kilos como que pasan, y ya después si la ropa me bailaba y usaba los pantalones súper ajustados porque se me caían.

"Empecé a comer diferente, mi familia comía un plato y yo comía otra cosa. Me enojaba porque sentía que ellos no querían que yo me vea bien".

Y afortunadamente, su familia prestó atención a lo que ocurría: "Empecé a comer diferente, mi familia comía un plato y yo comía otra cosa. Me enojaba porque sentía que ellos no querían que yo me vea bien. Tenía 17 años y me creía grande, que sabía todo, que podía con todo. Ellos fueron los primeros que dijeron 'acá está pasando algo'. Mis papás estaban separados y empezaron a hablar entre ellos porque sentían que se estaba desbordando".

Luego, reflexionó sobre por qué cree que se dan estos trastornos: "Parece que es un capricho de que vos no querés comer, pero la realidad es que te están pasando otras cosas emocionales y se ve reflejado en la comida. En mi caso fue la comida en otras personas calculo que será por otros lugares. Los trastornos alimenticios tienen que ver con el querer desaparecer, con el no querer estar, con él no querer vivir ese momento. Cada vez estar más y más delgado tiene que ver con cada vez ser... menos".

Ante la insistencia y el hecho de que una parte dentro suyo también sentía que estaba mal, Sofía comenzó un tratamiento interdisciplinario, mejoró y tuvo una recaída que según ella fue más fuerte porque tenía más conciencia y sabía que se estaba lastimando.

Dejó de juntarse con amigos y creía saber más que los médicos: "Iba a la nutricionista y decía 'esta mina quiere que yo engorde'. La miraba, la escuchaba y no le daba pelota".

"Mi objetivo es estar cada vez más flaca. Me miraba al espejo y lo que el espejo me devolvía era una imagen tan irreal"

Otro conflicto fue hacer público su problema, algo que le costó incluso cuando ya estaba recuperada. "Nunca lo conté, sobre todo por el afuera. Es una enfermedad que está muy mal vista. Y también la gente piensa que es un caprichito. Hacer lo más básico de la vida que es comer, no tiene que hacer más nada que eso para curarse. Siempre lo oculté y también a mi familia en su momento le pedí que no lo contara".

"Mi objetivo es estar cada vez más flaca. Me miraba al espejo y lo que el espejo me devolvía era una imagen tan irreal. Me veía en un talle que claramente no tenía. Me miraba y me agarraba y no tenía nada para agarrar", confesó.

Y luego habló de la presión de los medios para mostrar delgadez: "Los medios son el reflejo de la sociedad en líneas generales y la delgadez está ligado a ser exitoso. En un momento a mí me veían más flaca y me decían 'qué hermosa'. Hoy la imagen ocupa un rol importante en mi vida y lo ocupó siempre, antes de trabajar en los medios. Me gusta verme bien, me cuido, hago ejercicio y aprendí a comer".

Gastón le preguntó si llegó al punto de tener que aprender a comer, y Macaggi contestó: "Sí. De cero. Volvés a nacer. Volvés a aprender lo más elemental que tu mamá te enseñó cuando tenías unos meses. Algo que es tan básico y tan natural, lo tenés que volver a aprender".

Finalmente contó como es su vida y su alimentación hoy: "Trato de buscar un equilibrio. No es saludable dejar de comer, tampoco es saludable irse por encima de los niveles normales. Dentro de esos límites que yo tengo, no me peso. Porque el número, primero que es muy engañoso y segundo que muchas veces me sigue haciendo ruidos. No cuento calorías, pero aprendí a escuchar mi cuerpo".

