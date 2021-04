A pocas semanas de concretarse su debut en "ShowMatch - La Academia", Sofía "Jujuy" Jiménez fue consultada por el incómodo vínculo laboral que mantuvo con Horacio Cabak mientras eran conductores de "Informados de Todo".

Invitada en "Los ángeles de la mañana", la presentadora quiso evitar a toda costa referirse a la polémica que se dejó ver frente a las cámaras. “Empiezo a transpirar. Me gusta ser respetuosa con los compañeros de trabajo. Si él tuvo un conflicto conmigo, concretamente no lo sé. Sí... quedó en claro, porque hubo un momento al aire”, manifestó.

La modelo relató cuáles fueron las acciones de Cabak que no se bancó.

En la misma línea, Ángel de Brito le preguntó si se sintió maltratada por su compañero y la modelo no supo qué palabra ponerle a lo que vivió, pero con la ayuda de Mariana Brey logró hacerlo. Jujuy estuvo de acuerdo con que fue "subestimada" por el conductor: “Yo tenía mi punto de vista. Él tenía otro. No sé si maltrato… Quizá sí…Tuve que plantarme y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad, quizás”. En la misma línea, aseguró que no volvería a trabajar con Cabak.

“Hubo situaciones que no estuvieron buenas. No la pasé bien. No quiero meterme con alguien que estuvo muchos años en el medio… Era la primera vez que me tocaba trabajar con un compañero difícil. Me hago cargo de mi falta de experiencia para plantarme”, concluyó reflexiva.