Durante pocos meses en el verano de 2021, Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak compartieron la conducción del programa matutino "Informados de Todo" después de que Guillermo Andino abandonara el ciclo. Desde el comienzo se pudo ver que los comunicadores tenían un vínculo laboral no tan bueno y protagonizaron varios momentos tensos al aire.

Una vez que la producción llegó a su fin y cada uno fue por su lado, la participante de "ShowMatch: La Academia" pudo revelar algunos de los duros momentos que vivió al lado del ex panelista de "Polémica en el Bar".

"Fue muy difícil trabajar con él. Las tareas se tienen que repartir y no estaba pasando. Fue muy difícil tener mi lugar. Hubo situaciones que no estuvieron buenas. No volvería a trabajar con él", expresó la joven de 30 años en "Los Ángeles de la Mañana".

La joven modelo apuntó contra su ex compañero.

Sin embargo, hace tan solo un día la polémica explotó nuevamente cuando Adrián Pallares mostró un audio de Cabak en "Intrusos" en el que defenestró a la modelo: "Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'frená y escuchá' y ella me dice 'somos todos equipo. Tenemos que hablar'".

"What the fuck, dije no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire”, se puede escuchar al conductor en un audio de voz.

“Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”, expresó Cabak sobre su ex compañera, Jujuy Jiménez.

La participante de "La Academia" no se vio sorprendida por el terrible audio de Cabak sobre ella.

“¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, cierra el audio del comunicador.

Ante la filtración del audio, Jujuy manifestó su opinión en diálogo con "PrimiciasYa": "No tengo mucho para decir. El audio habla por sí solo. La verdad es que no me sorprendió en el sentido a cómo se refiere a mí, igual estas cosas no deberían pasar en ningún lado, no tienen que pasar más".