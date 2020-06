Separada desde mayo de Juan Martín Del Potro, Sofía "Jujuy" Jiménez habló sobre el estrecho vínculo que tuvo con el tenista. Lejos de intimidarse y de ocultar sus recuerdos, la modelo confirmó el cariño que mantiene y la complicidad que sigue en pie entre ambos.

"Yo reconozco que tengo mi burbuja y, si bien estoy al tanto de las cosas, el tenis no era algo que me importara. Obvio que, cuando lo conocí, me llamó la atención porque es alto y tiene mucha presencia, también sabía que jugaba al tenis, pero no tenía noción de que era tan groso", sostuvo la expareja del deportista en "Podemos Hablar".

"Me acuerdo de un partido que tenía que jugar con Novak Djokovic, que yo sabía que era el número uno. Estaba ahí alentando y tenía muchos nervios, además... ¿viste que no se dice mucho durante el juego? Es todo en silencio y solo gritás cuando hace punto. Lo gracioso es que yo estaba en la cancha sola, mirándolo en un estadio gigante y lleno de gente, sentada al lado de una parejita de italianos. Empiezan a jugar, gana el primer set, pasa al segundo y ahí ya me hice lío", manifestó Jiménez entre risas.

La modelo muestra un gran cariño por su ex.

Y agregó tímida: "Pensé que había terminado el partido. Entonces, me levanto queriendo buscarlo con la mirada y de repente todos empiezan a gritar 'vamos Delpo', en inglés. Todo el estadio gritaba el nombre de Juan, en Italia, era muy loco. La gente que estaba al lado mío me dijo que el partido no había terminado, que continuaba, así que me volví a sentar".

A su vez, hizo referencia a su ruptura y sorprendió al hablar de Del Potro con tanta dulzura. Al respecto advirtió: "Estamos separados, pero estamos bien. Hoy la realidad es esta, estamos en distinta sintonía. No sé si fue por la pandemia. Lo adoro a Juan, lo quiero un montón... nos queremos mucho".

La pareja finalizó su romance en mayo de este año.

Sofía indicó que la separación sucedió en buenos términos y hasta instaló la sospecha de una reconciliación. "Juan Martín no me rompió el corazón. No sé qué decir. Nos queremos un montón, no hay nada malo para decir de él. Creo que nuestra relación realmente fue muy especial, muy sana, linda y honesta. No sabemos que va a pasar", concluyó.