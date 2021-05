El nombre de Horacio Cabak pisó fuerte en los medios de comunicación esta semana, pero no por buenos motivos. El conductor y panelista quedó pegado a duras acusaciones de infidelidad. Verónica Soldato, su pareja por más de tres década y madre de sus hijos, descubrió chats y audios que demostrarían las relaciones clandestinas que tuvo su pareja con otras mujeres.

En medio del escándalo que incluso involucró a figuras como Rocío Oliva y Mariana Brey, Sofía Jujuy Jiménez opinó sobre su excompañero en la conducción de "Informados de Todo" por la pantalla de América TV. “Era difícil llegar a tener una charla con él”, recordó la modelo, que además advirtió que “no estuvo bueno el maltrato” que recibió de parte del presentador.

.

“Yo creo que tenía que ver con una disconformidad, de no bancarme. No sé, quizás era eso, no me bancaba”, argumentó en "Hay que ver" a la vez que aclaró que nunca recibió maltratos físicos, sino que se trató más de una cuestión de actitud por parte de Cabak.

“Tiene actitudes machistas muy fuertes. Cumple con ciertas características que son evidentes: es un tipo difícil, es de esas personas que un día te saludan y al otro día no”, detalló la conductora. Además, aseguró que intentó mejorar la relación con él, pero se le hizo imposible. “Yo trataba de ir, hacer mi trabajo y de sonreírle a la cámara, pero a veces no podía”, admitió.

Por último, se refirió a las supuestas infidelidades que habría cometido su excompañero. “Me pongo en el lugar de la mujer y debe ser horrible ver, imaginarte y enterarte”, cerró Sofía, quien se solidarizó con la situación que atraviesa Soldato en este momento.