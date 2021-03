Luego de más de un año y medio de amor, Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín Del Potro se separaron. Entre los motivos de la ruptura, tuvo mucho peso la cuarentena por coronavirus, pero los rumores sobre una infidelidad de parte del tenista y la aparición de una "tercera en discordia" en la pareja no tardaron en llegar.

Las versiones apuntaban hacia Jimena Barón, quien había tenido un romance anterior con el tenista. Sin embargo luego se comprobó que La Cobra en ese momento estaba con el ojo puesto en otro de sus ex novios: Daniel Osvaldo.

.

Sin embargo, la conductora reveló ahora que en su momento la cantante tuvo un gran gesto con ella en el ámbito privado en relacón a los rumores que corrían sobre su presunto vínculo con Del Potro. "Tengo que reconocer que Jimena Barón se portó muy bien conmigo en la cuarentena, porque yo me separé con Juan en ese momento y me acuerdo que estaban las especulaciones y deslizaron que ella podría haber sido la tercera persona y nada que ver", comenzó su relato en "Informados de Todo, Verano".

Sofía Jujuy Jiménez y Jimena Barón son ex novias de Del Potro.

"No nos conocíamos y paralelamente Jimena me escribió para decirme: 'Nada que ver, yo estuve en tu lugar y es un garrón cuando hablan y no sabés... y dicen cosas, de mi parte quiero que te quedes tranquila'. Y yo pensé qué amor y qué buen gesto, muy sorora de su parte", recordó.

Incluso contó que luego de su buena actitud quedó una cercana relación entre las dos: "Yo se lo re agradecí, me pareció muy generosos y pegamos muy buena onda. Ahora chateamos por WhatsApp y todo".