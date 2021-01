Luego de su separación de Juan Martín del Potro, Sofía "Jujuy" Jiménez se mostró en las redes sociales junto a un joven polista a quien se lo reconoció en forma pública como su novio por el íntimo vínculo que demostraban a través de diferentes posteos.

Pero, en las últimas horas, la periodista decidió eliminar la única foto que tenía en su perfil de Instagram con el deportista Jerónimo del Carril y comenzaron fuertes rumores de una separación tras tres meses en pareja.

.

Este jueves, la conductora finalmente reveló en "Informados de Todo Verano" que está "soltera" y así confirmó su ruptura con el polista de 24 años. Sin embargo, momentos después sorprendió con una increíble confesión: "Él nunca fue mi novio".

Fue cuando anonadado por la revelación, Horacio Cabak indagó un poco más y recordó sus posteos en las redes, pero Jujuy manifestó: "De ninguna manera un posteo en Instagram te hace novio. Esa no es una forma de blanquear una relación".

La relación duró cerca de tres meses.

"La verdad es que sí, con Jero nos estuvimos conociendo y yo soy súper expresiva. Tengo la mejor con él, con su familia. Fue todo muy intenso, pero la realidad es que no estamos de novios. Para las fiestas yo me fui a Jujuy y él hizo sus cosas, con su gente. Vieron cómo son los polistas, que viajan un montón… La realidad es que yo estoy re focalizada en este programa", profundizó acerca de su situación amorosa.

Y remarcó: "En este momento elijo estar sola y concentrada en mi trabajo. (La relación) quedó ahí, sí… Vieron que en la vida uno nunca sabe". Notablemente incómoda por la situación y las preguntas sobre su vida privada, la presentadora reflexionó: "Soy muy de vivir el momento. A veces no tomo dimensión del alcance de las redes sociales. Me gusta vivir la vida normal y de repente estoy súper bien con alguien, lo comparto, y después digo ‘fue un montón’ y la borro. Estaba todo re bien con Jero, hasta el día de hoy también, pero no estoy de novia. Estar de novia es otro compromiso".

Para cerrar, reconoció: "Es verdad que compartí un posteo con la última persona con la que estuve, pero no es que eso significaba que era mi novio. En ese momento me sentía tan bien, adentro de su familia… Y ese posteo elegí borrarlo. Todavía le estoy tratando de sacar la ficha al posteo, a Instagram".