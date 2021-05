Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las mujeres más hermosas de Argentina y tuvo varios romances mediáticos. Entre ellos, el más recordado fue su relación con el tenista Juan Martín del Potro, de quien se separó hace un año. Pero al parecer las cosas entre ambos están bien, y la modelo no cerró la puerta a una posible reconciliación.

La conductora, que será parte de "La academia", habló en una entrevista de sus conquistas y parejas del pasado Y aunque aseguró no estar de novia, en un momento dijo que seguía hablando con Del Potro ya que mantenían un buen trato.

La panelista Celeste Muriega tiró luego una dura pregunta y le consulto si volvería con Juan Martín.

Tras poner cara de sorpresa, contestó: "No en este momento. No sé. No descarto nada porque uno nunca sabe. La realidad es que no quiero decir 'no, ni loca vuelvo', porque después queda en el archivo registrado".

"Es una persona que quiero mucho y hoy nos encontramos en distintas frecuencias y no estamos para estar juntos, pero nunca sabes el día de mañana", completó.

Finalmente, Martín Salwe indagó si el deportista había sido el amor de su vida, y Sofía, sacando la pelota afuera de la cancha, respondió: "Todos fueron el amor de mi vida en ese momento. Fueron compañeros que me acompañaron y me hicieron crecer. Tengo distinta relación con todos hoy porque así es la vida".

