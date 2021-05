En la noche del sábado Sofía Gala protagonizó uno de los momentos más reveladores al aire de "PH, Podemos Hablar" ya que sin ningún tipo de tapujos, contó con crudos detalles el calvario que vivió por su adicción a la cocaína y recordó un polémico episodio que sufrió junto a su madre, Moria Casán.

El consumo problemático de drogas que padeció la actriz durante su juventud no es algo privado, ya que cuando se encontraba en uno de sus tiempos de mayores recaídas, la ex vedette contaba en los medios la pesadilla que atravesaba su hija. Sin embargo, ya recuperada, Gala se refiere al tema con mayor soltura, con alivio y reflexiva acerca de su dura experiencia.

"Yo ya hace rato que venía sintiendo que no lo podía manejar y hace rato que quería parar y no podía. Entonces ese último año de mi vida que fue el 2013, donde finalmente pude entrar en recuperación y este año cumplo ocho años limpia... Bueno ese año yo ya sabía que quería salir y cuesta. Entonces estaba muerta de vergüenza en mi casa. Hay mucha vergüenza", reveló Sofía.

Luego, Andy Kusnetzoff quiso saber "¿ahí fue cuando Moria te echó de C5N?". Y la actriz contó: "Fue todo ese proceso donde ya había como una cosa descontrolada en donde yo tenía tres días a mi hija y en el momento que se la entregaba al papá me iba a de gira cuatro y hacia cualquiera".

Moria Casán y Sofía Gala hacían juntas "Malas Muchachas".

La mamá de Helena también recordó: "Yo creo que el estallido, más allá de que yo haya llegado 15 minutos tarde y me había quedado dormida, para ese programa que hacíamos juntas... La verdad lo hacía porque estaba quebrada y necesitaba laburar. Eso también, empezás a tener menos posibilidades. Yo empecé haciendo cine, me empezó a ir recontra re bien y ya en un momento no te contratan más, porque llegas tarde, estás en cualquiera y no podés cumplir. Y yo creo que fue como un estallido porque los familiares, por eso también hay grupos para familiares, son también víctimas de la adicción".

Respecto al escándalo que protagonizó con su madre en vivo del programa contó: "Yo llegué y ella ya estaba sacada. Me empezó a bardear en vivo y yo me quedé callada. Fue en vivo y me quedé callada porque yo estaba re fisurada, o sea, estaba en otro planeta".

Al mismo tiempo, Gala reconoció que "esa fue una gran tocada de fondo". Y también reflexionó: "Con eso, mi mamá me ayudó a la recuperación sin darse cuenta".

EL PROFUNDO INTERCAMBIO DE SOFÍA GALA Y ANDREA RINCÓN SOBRE SUS ADICCIONES

Andrea Rincón también participó como invitada al ciclo de Andy por Telefe y al mismo tiempo en que la hija de Moria abría su corazón acerca de su experiencia con la cocaína, ella sumó sus propios pesares.

Cuando la consigna invitó a pasar el punto de encuentro a quienes "alguna vez taparon cosas con los excesos" la participante de "MasterChef Celebrity 2" y la actriz no dudaron en dar un paso hacia delante. Fue allí donde ocurrió un profundo intercambio entre las dos.

"Cuando consumía mucho antes de poder recuperarme, yo ya entendía el límite al que había llegado, y tenés esa imposibilidad, no poder salir hasta que, justamente vas tocando fondo", explicó Gala. Y Rincón acotó: "Pero es que ya lo sabés, porque si no, no vas al consumo".

Sofía Gala y Andrea Rincón contaron sus experiencias con la cocaína.

Después la protagonista de "Alanis" continuó: "Lo que vos decís de tapar, yo creo que y con la cocaína particularmente para ponerle un nombre que creo que de las que podemos encontrar es la más oscura. Tenés la heroína en Europa y en Latinoamérica está la cocaína que es la más adictiva de todas. Está tan mal tu vida... Yo me acuerdo de una imagen que tengo de mi mamá hablando de mí en los medios, hablando cruelmente, enojada, hablando de su hija y de sus adicciones con Jorge Rial, todo bien con Rial pero...". Y la mediática la entendió al asegurar que era "innecesario todo".

"Y yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo. Mi hija lejos, mi mamá hablando de mí, y yo en mi casa escondida abajo de una cama. Imagínate, ya la intervención privada para un adicto se va corriendo. Muchos adictos no terminan de recuperarse, se van. Yo metida dentro de una cama consumiendo, diciendo listo, me quedo acá hasta que me muera, total el afuera se terminó, mi hija no puede estar conmigo, ya estoy hundida".

"Porque realmente en un primer momento, cuando empecé a consumir y no me hacía tan mal, era la defensora número uno. 'Como no tomás cocaína?", finalizó