Sofía Gala vivió un infierno por su adicción a las drogas y, si bien pudo recuperarse, recuerda una situación en particular que vivió con su madre, Moria Casán. En una entrevista contó: "Cuando mi mamá salió a hacer un comentario público por mi problema con las drogas, he tenido que escuchar a un montón de gente no sólo opinando, sino diciendo cualquier cosa. Cuando estás en una situación vulnerable, pesa que alguien que no conocés diga ‘ojalá que se muera esta falopera’".

Sobre cómo se reconciliaron tras pelearse por eso, confesó con Infobae: “Entendí, cuando salí de mi enfermedad, por lo que estaba pasando ella. Estaba muy asustada, yo estaba en una situación extrema. Con el tiempo pude curar mi enojo o alivianarlo, porque entendí que uno hace lo que puede en esas situaciones. Ella hizo lo que pudo, mi mamá es una mujer mediática, sintió eso”.

.

Luego, declaró que por ese conflicto comenzó a consumir mucho más. “Pero a los tres, cuatro meses de eso, entré en rehabilitación. Son tocadas de fondo. Agradezco que haya sido mi mamá bardeándome y no la muerte, un hospital o la cárcel. Estoy muy agradecida de haber atravesado eso, más allá de que significó mucho sufrimiento para mí y para mi familia”.