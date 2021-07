La familia Caniggia atraviesa un momento de crisis. La separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis llevó a una división de sus integrantes. Tanto Alex como Charlotte se pusieron del lado de su madre y se mostraron en contra de la relación que su padre mantiene con Sofía Bonelli.

Al igual que Nannis, el ex participante de “MasterChef Celebrity” criticó con dureza a la nueva novia del ex futbolista. “Estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, fue una de las repudiables frases que publicó en su cuenta de Instagram.

.

Tiempo atrás, la madre de los mellizos había hecho comentarios similares a los de Alex, por lo que Bonelli decidió salir del silencio para defenderse de los agravios. Durante un reportaje con Revista Gente, la modelo apuntó contra los cuestionamientos que recibió por parte de la familia de su novio.

La actual pareja de Caniggia se sinceró sobre los dichos que recibió. “Yo no lo voy a querellar a Alex, es Claudio el que va a hacerlo. A Mariana ya le inicié una demanda. A Charlotte no. Me da lástima esa piba, pero también me atacó mucho y eso me molesta”, mencionó.

Además, cuestionó la relación que tiene Nannis con sus dos hijos y recordó una historia con Charlotte: “Un día vino llorando a tocarme la puerta hablando mal de la madre. Son todos falsos acá. ¡Entre ellos se matan!”. Por último, se animó a realizar una amenaza a la familia de su pareja: “No le va a quedar ni la casa que ocupan en Marbella. No pagan ni el alquiler, no tienen nada, son ocupas VIP”.

Las palabras del ex participante de “MasterChef Celebrity” generaron mucho repudio en las redes por lo que Bonelli abandonó el silencio.