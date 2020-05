Luego de reactivarse los rumores sobre un romance clandestino con Julián Serrano, Sofía Morandi habló sobre la reciente ruptura del youtuber con Malena Narvay.

En las últimas semanas, la joven influencer reveló una particular prueba del romance con quien fuera su compañero en la pista del " Bailando". Durante una transmisión en vivo en Instagram, un usuario le sugirió que si había tenido un acercamiento sexual con Serrano se tocara el pelo y ella ¡lo hizo!

Julián Serrano y Malena Narvay se separaron a mediados de marzo.

Aunque su gesto pudo haber sido un simple reflejo que coincidió por casualidad con el comentario de uno de sus seguidores, la idea de un amorío entre ellos no tardó en volver a circular por las redes y los medios.

"Es tremendo la onda que pegamos. Nos reíamos mucho. Obviamente ahora no tenemos tanto contacto porque pasa siempre eso en los elencos. Tenes etapas. Somos tres colgados y siempre hubo onda. Estuvo bueno. Es muy intenso el 'Bailando'. Vivimos algo flashero, siempre va a haber cariño", destacó la joven.

En 2018 se convirtieron en la pareja campeona del "Súper Bailando". Como ya es costumbre, fueron invitados a participar al siguiente año, pero Julián no soportó la presión sobre un supuesto engaño a Malena, su novia en aquel momento, y decidió renunciar en la mitad del certamen de baile. Al respecto, la bailarina recordó cuál fue la parte mala de " ShowMatch". “Se generó un montón de controversia. Esa fue la parte fiaca del Bailando que sabíamos que nos iba a tocar. Nos trataron tan bien el primero año que sabíamos que el segundo nos iban a buscar la vuelta para hablar de algo. Con Juli éramos compañeros y fin”, expresó.

¿Qué pasó entre ellos?

Sobre el noviazgo de su ex compañero de baile con Narvay, manifestó: "La relación de Juli y Malena no tengo idea. Yo a Male la conozco por otras cosas, pero no la conozco sobre su relación con Juli. No me jode el tema porque estoy segura de lo que dije, pero es parte del show".

"Cada tanto hablo con Julián. En su momento me vino a ver al teatro, nos saludamos. Cada tanto si. Ahora está en su provincia. Los del interior nos fuimos todos a nuestros pagos", reflexionó en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

Y concluyó: “La cuarentena afecta a todo lo que pasa. Debe ser un embole. Mientras estén bien, que se yo, no sé por qué estamos hablando de eso”.