La corta pero fructífera carrera de Sofía Morandi empezó como la de muchos otros jóvenes que persiguen sus sueños: una mudanza a Buenos Aires, cientos de horas de formación en distintas disciplinas artísticas y mucha confianza en sí misma.

Desde pequeña soñaba con ser actriz aunque todo indicaba que el baile podría convertirse en un paso previo. Durante su adolescencia en Neuquén, su ciudad natal, se dedicó a estudiar comedia musical, actuación, danza y canto.

Al terminar el secundario decidió mudarse a Buenos Aires. "Me vine a los 18 años para estudiar teatro, canto y baile. Siempre me acuerdo que estaba en un taxi entrando a esta ciudad y pensaba, deslumbrada: 'Ay, quiero ser conocida acá'", contó Sofi.

Sofi viajó desde Neuquén a Buenos Aires para concretar sus sueños.

Ese mismo año participó en el Congreso Internacional de Musicales y Operas Rock que organizaba Valeria Lynch, del cual resultó ganadora en el rubro Danza. "También me fui dos meses a un programa de formación en la Universidad Point Park de Pittsburgh, Estados Unidos, pero quería hacer televisión y no conocía a nadie. Entonces, empecé a hacer cursos. En uno me dijeron que tenga mis redes actualizadas, prolijas, porque siempre hay alguien que te está mirando", explicó Morandi.

Así fue como comenzó a generar su propio contenido en Instagram, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Los videos relataban situaciones hogareñas protagonizadas por ella misma, una fórmula que rápidamente multiplicó sus seguidores.

Sofi Morandi y Julián Serrano se consagraron como campeones del "Bailando" en 2018.

El esfuerzo dio sus primeros frutos cuando la contactaron para trabajar en Nickelodeon. "Fue mi primer laburo, no lo podía creer. Eso fue a los seis meses de hacer videos", confesó la influencer que ahora presume más de 2 millones de seguidores.

En 2017 fue convocada para participar de "American Idiot" y lanzó su serie web. Luego llegó el turno de "Kally's Mash Up", y "Go! Vive a tu manera", la primera serie musical de Netflix. Al año siguiente llegó su explosión en la televisión cuando debutó junto a Julián Serrano en "Bailando por un sueño". Sofía se transformó en la revelación del ciclo y le ganó la final a Jimena Barón.

Junto a Serrano se probó como conductora en "STO", por América, aunque más tarde dijo "no me veo en ese rol por muchos años más; no es donde más cómoda me siento. Lo que más me gusta, para toda la vida, es el teatro". A sus 23 años, Sofi cuenta con un recorrido teatral extenso que, cuando arreció la pandemia, la encontró haciendo "Kinky Boots" con Martín Bossi, un desafío grande... ¡y superado!

La joven asegura que se mantiene fiel a su esencia.

SIN PREJUICIOS

Sofi asegura que la fama y los millones de seguidores no la han cambiado: "sigo siendo la misma boluda de siempre, quizás sí influye en algunas decisiones que tomo en mi vida. Soy más precavida con lo que publico, digo o hago".

A las redes les debe su acceso al medio pero ya no lucha contra eso: "Los videos me abrieron un panorama tremendo, no puedo renegar de eso. Si en algún momento yo misma tuve prejuicio con ser una figura en Instagram, me amigué".

El "Cantando 2020", su gran desafío en la actualidad.

APRENDER A CANTAR

La pandemia del coronavirus modificó los planes de la artista para el 2020, sin embargo, por tercer año consecutivo, fue convocada para participar de "Showmatch", esta vez bajo el formato del "Cantando por un Sueño" junto a Bruno Coccia.

"En la parte del canto me estoy formando todavía, pero le estoy poniendo todo", confesó con humildad la joven de sonrisa amplia y generosa.

No todo es color de rosa para Morandi.

LADO B DE LA FAMA

El aumento de la popularidad de Morandi le pasó factura a su salud. "Soy muy ansiosa y sufrí tres ataques de ansiedad. En el primero estaba en mi cama y sentía que si me levantaba me desmayaba, me moría. Y tuve otros episodios después, muy parecidos. No llegaron a ser ataques de pánico, pero sí de ansiedad", contó Sofi.