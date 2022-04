Luego de intensas semanas de coqueteo, mimos y besos, Silvina Luna y Martín Salwe vivieron una romántica noche a luz de las velas en "El Hotel de los Famosos" y se atrevieron a compartir sus confesiones más íntimas.

Tras conocer en profundidad al locutor, la mediática reveló: "Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendej.. pesado. Pero, después, cambiaste un montón".

Fue en ese entonces cuando la ex Gran Hermano se sinceró: "Yo soy desapegada por mi historia de mi vida. Pero lo que más extraño es estar conmigo misma, como esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila".

En relación a los problemas de salud que sufrió por sus intervenciones estéticas, expresó: "Me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre".

Por su parte, Martín también compartió una problemática íntima relacionada a la relación que mantiene con su padre. "Yo visualizo una imagen que quiero que pase y no es por el premio, si no que quiero ganar la final para que suceda ese abrazo. Yo siento que ahí si va a suceder. Lo necesito", cerró conmovido.

¡Mirá el video de Silvina Luna y Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos!