Silvina Luna fue convocada para la conducción de un programa en la pantalla de Canal 26. La intención era que la modelo llevara a cabo "Avanza el verano", el ciclo que condujo Jorge Formento hasta este año. Sin embargo, el proyecto dio marcha atrás por un curioso motivo.

Resulta que la ex "vayaina", quien hace poco renunció al ciclo de Moria Casán tras haber denunciado malos tratos por parte de la One, se enteró que la conducción era compartida y esa decisión no le hizo gracia en absoluto.

Silvina iba a conducir " Avanza el verano" en Canal 26, pero dio marcha atrás.

"Firmé el contrato para ser la única conductora. Cuando fui a la primera reunión de producción me informaron que, en realidad, íbamos a ser tres conductores", sostuvo Luna en diálogo con el portal Ciudad Magazine.

Y agregó: "Fue desprolijo e incómodo. Estaba muy entusiasmada con el proyecto, pero cuido mi energía. No me gustan ciertos tratos y la falta de profesionalismo".

La pelea entre Silvina Luna y Moria Casán

En octubre, Silvina Luna estuvo en boca de todos al presentar su renuncia a "Incorrectas". Todo comenzó cuando la panelista le realizó preguntas a una nutricionista y trató de consultarle todo lo que pudo sobre vegetarianismo y veganismo. Sin embargo, la modelo no esperaba que la propia Moria la frenará en seco por su cuestionario: "¿Podés parar un poquito, Silvina? Si no manejá vos el programa, la cortás a ella (Mica Viciconte) y a todos, mi amor. Yo entiendo que vos sos vegetariana, pero dejá a la gente hablar, ¿querés que me vaya?".

Acto seguido, Luna se levantó y abandonó el piso. Luego se conoció que presentó su renuncia formal al ciclo de la diva ortomolecular.