Silvina Luna pasó por situaciones complicadas en los últimos años a raíz de las operaciones estéticas que se realizó con Aníbal Lotocki, quien fue denunciado judicialmente por ella y otras figuras. La ex participante de "El Hotel de los Famosos" pasó por "Seres Libres", ciclo de Crónica HD que conduce Gastón Pauls.

El programa que está enfocado en adicciones la tuvo como invitada y contó algunas cosas sobre su pasado. "Me han llamado la atención las drogas y he pasado pero no tengo una personalidad adictiva y puedo hablarlo tranquilamente. Hice un gran cambio en mis hábitos y hoy casi ni tomo alcohol, estoy muy tranquila", comentó con sinceridad.

.

Además, Silvina Luna explicó: "Fui una visitante, por decirlo de alguna manera, de las drogas". La charla incluyó un repaso por los malos momentos que vivió tras las consecuencias que tuvo por las operaciones que se realizó en su cuerpo: "Confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo lo cual no estaba permitido. Me topé con una persona que sacrificó la ética que debe tener un médico por la estética".

Silvina Luna pasó por "Seres Libres" en Crónica HD.

"Sí hubo enojo, enojo conmigo de preguntarme: '¿Por qué me sometí a eso? ¿Por qué buscaba seguridad en lo externo?'", agregó la ex "El Hotel de los Famosos". La modelo recordó lo que pasó y no quiere volver a repetirlo: "Me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre".

"Hubo un trabajo de ir al interior, de buscar ahí dentro y empezar a ver luz en eso malo que me había pasado. Es una condición en mi vida pero no me determina, es una decisión de todos los días", completó SIlvina Luna en "Seres Libres" por Crónica HD.