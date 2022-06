Silvina Luna fue una de las figuras que denunció al doctor Aníbal Lotocki por mala praxis. Si bien las intervenciones estéticas a las que se sometió la ex participante de "El Hotel de los Famosos" fueron hace más de una década, hasta el día de hoy sufre las consecuencias de esas operaciones con dolores recurrentes e internaciones de urgencia.

.

En un adelanto de "Seres Libres", ciclo de Crónica HD que conduce Gastón Pauls, la ex "Gran Hermano" reflexionó a corazón abierto sobre lo que le ocurrió. "Confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo lo cual no estaba permitido. Me topé con una persona que sacrificó la ética que debe tener un médico por la estética".

Silvina Luna habló del daño que le provocó a su salud su trato con el doctor Lotocki.

Además, reveló que hasta el día de hoy se cuestiona los motivos por los que decidió encarar esos precedimientos estéticos. "Sí hubo enojo, enojo conmigo de preguntarme: '¿Por qué me sometí a eso? ¿Por qué buscaba seguridad en lo externo?'", indicó.

Previamente, en su paso por "El Hotel de los Famosos", Silvina Luna también comentó que lamenta los daños que las cirugías le provocaron a su cuerpo. "Me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre", aseguró.

Mirá el adelanto de "Seres Libres" por Crónica HD con Silvina Luna