Desde que comenzó "El Hotel de los Famosos", Martín Salwe es visto como un potencial ganador, por el revuelo que causa con sus polémicas peleas con distintos participantes. Además de los fuertes cruces con sus compañeros, como el que tuvo con Leo García, el ex locutor de "Showmatch: La Academia" tuvo un acercamiento amoroso con Silvina Luna dentro de la casa.

El lunes por la noche, la modelo se despidió de la competencia en una gala definitoria donde tuvo un mano a mano con Majo Martino. De tal modo, en las últimas horas Silvina hizo algunas declaraciones sorprendentes acerca de su paso por el reality que conducen Pampita y Leandro Leunis, y principalmente, sobre el vínculo con Salwe.

"¿Hubo bromas con respecto a tu cuerpo adentro del programa?", fue una de las primeras preguntas que le hicieron en "Socios del Espectáculo". "Sí, hay mucho bullying. No voy a nombrar, lo van a ir viendo. Hay cosas que yo las descubrí estando afuera. Hay gente que yo pensé que era de una manera y que después las veo actuar...", indicó Luna al principio.

Silvina Luna aseguró que sufrió bullying en "El Hotel de los Famosos".

Impactada por esa revelación, Paula Varela indagó más al respecto: "¿Pero a vos quién te defraudó".

"Defraudar es una palabra muy grande porque es un juego. A mí me defrauda gente que quiero de toda la vida. Ahí adentro te podés llegar a desilusionar un poco. La última escena de Martín Salwe con Majo que pasó, pude ver ciertos hilos y cierto juego que, para mí, en la vida vos podés tener una estrategia. Pero, ¿a qué estás dispuesto? A pasar gente, a voltearlos para ganarte la plata", expresó de manera contundente la ex "Gran Hermano".

Luego, Karina Iavícoli mencionó que Salwe parece "desesperado por ser famoso", teoría con la que Silvina coincidió. "Él sabe muy bien lo que quiere, trabaja para las cámaras todas las situaciones. No está mal hasta que sos malintencionado", señaló.

Silvina Luna tuvo un romance con Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

En ese sentido, Rodrigo Lussich le preguntó: "¿Martín jugó con tus emociones?". "Yo lo vi en varias situaciones. Él y Majo eran muy amigos y yo lo escuché decirle que nunca la iba a nominar y la votó en un momento que no necesitaba porque ya estaban los votos cantados. Eso me alarmó. Y no sé, una noche estuvimos juntos y cuando salió de la habitación dijo: 'Pongo a disposición mis votos hacia Silvina'. Y yo dije: 'Qué fuerte'", concluyó.

Mirá lo que dijo Silvina Luna sobre su relación con Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos"