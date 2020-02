Silvina Luna pegó el portazo en "Incorrectas" tras cruzarse con Moria Casán. Desde ese entonces, la ex "Gran Hermano" se mantuvo alejada de la pantalla chica hasta el lunes pasado cuando reapareció en "Divina Comida" y compartió agradables (y desagradables) momentos junto a Karina Jelinek, Mariano Peluffo, Fernando Carlos y Gabriel Schultz.

De todos modos, parece que la modelo se tomará un tiempo de descanso y se despedirá de los medios hasta nuevo aviso ya que desea enfocarse en su marca de indumentaria y en la facultad.

"Trabajo mucho con mis redes sociales y tengo mi marca de ropa, que se llama Moon By Silvina Luna. Es un e-commerce y arranqué hace un año", comenzó a decir la mediática en el ciclo radial "Agarrate Catalina". Y agregó convencida: "También estoy con esto de compartir parte de esta vida saludable. En las redes hay muchas chicas que tienen ganas de empezar a hacer un cambio, de sentirse mejor, meterse para adentro y encontrarse con ellas mismas. Me di cuenta de que eso llama la atención e interesa así que estoy armando algo copado para empezar a compartir más tutoriales y más cosas en las redes".

Silvina Luna participó en "Dvivina Comida", el ciclo de Telefe.

Interiorizada en su nuevo estilo de vida, Luna manifestó: "Tengo ganas de volver a estudiar. Me gustan las religiones comparadas y estuve estudiando psicología en Indiana… Estoy viendo si me anoto en psicología o filosofía. Me gusta ese tipo de carreras".

Respecto a su regreso a la televisión y una posible propuesta de estar nuevamente en la pista de baile más famosa del país, advirtió: "No lo veo por el lado del Bailando… Y tampoco extraño la tele. Volvería con algo que me guste, que sienta que me vibre y que puedo aportar algo".

Silvina Luna expresó sus deseos por anotarse en la facultad.

"Se puede vivir sin tele y elijo eso. Tengo otras cosas en mi vida que me gustan y me llenan. Cuando hay algo que me divierte, entro. Si aparece algo copado, un proyecto que me divierta, diría que sí, volvería", cerró.