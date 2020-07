Después de cinco años de la inauguración de su escuela de danzas, las hermanas Silvina y Vanina Escudero lamentaron el cierre de su espacio artístico a raíz de las complicaciones que implicó la pandemia de coronavirus.

Como medida preventiva ante los rápidos contagios, las autoridades nacionales recomendaron la suspensión de actividades que involucraran reuniones con grandes cantidades de personas.

Por eso, antes del dictado de la cuarentena obligatoria, las hermanas suspendieron el dictado de clases en el salón “Danzas Escudero” el 10 de marzo pasado. Pero ante la falta de recursos y entradas económicas para preservarlo, debieron bajar la persiana.

.

“No fue una decisión cerrar, fue una consecuencia”, aseguró Silvina en diálogo con “Chiche 2020” por Crónica HD. Ante la incertidumbre generada por la emergencia sanitaria, las bailarinas no vieron otra salida para su querida escuela de danzas.

Al respecto, la artista manifestó: “Todos los que cierran un negocio es también sacar plata donde no la tienen porque cerrar un negocio no es solamente bajar una persiana, sino tener que pagar innumerable ítems”. “Estamos viviendo una anormalidad más allá de la cuarentena. Acá hay una pandemia que imposibilita que puedas tener una escuela de danza a la que puedan venir alumnos. Eso no va a ocurrir ni hoy, ni el mes que viene, ni el otro más allá de que se levante la cuarentena”, reflexionó.

Silvina y Vanina Escudero estaban al frente de un estudio de danzas.

Además lamentó que “lo que pasó es lo que está pasando en el mundo y es muy triste”. “Mi hermana y yo dimos todo por ese lugar. Uno cuando abre un negocio no solamente se endeuda y pide préstamos, también ponés amor, esfuerzos, tiempos”, destacó la emprendedora.