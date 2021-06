Silvina Escudero sorprendió a todos después de confirmar que se reconcilió con su exnovio, Federico, tras estar separados por más de ocho meses. La bailarina se refirió a su presente amoroso al explicar las distintas medidas preventivas que tomó durante la pandemia del coronavirus para conocer a nuevas personas, ya sea hisopados PCR o distanciamiento social.

“Me separé hace ocho meses, igual ahora estoy en pareja, es mi ex. Es como la décima oportunidad. Estuvimos cuatro años de novios, nos separamos ocho meses, que cada uno hizo su vida, claro está y hoy decidimos apostar devuelta a la relación”, comenzó entre risas en el programa "Es Por Ahí".

.

“Es un divino y siempre hubo amor pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Estamos diferentes hoy, nos encontramos más grandes, hace dos semanas nos volvimos a poner de novios. Cada uno quiso seguir con su vida y no pudimos", manifestó sobre el amor que le tiene a su novio en América TV.

Después, la panelista de "Los Mammones" hizo alusión a los constantes rumores de romance con Mariano Martínez y cómo le cayó a su novio: “No influyó en nada, imaginate que me conoce hace seis años. Aparte con Mariano Martínez nunca salí, nunca tomé un mate, nada. La verdad no lo conozco, siento que no es mi tipo”.