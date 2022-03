Silvia Süller sorprendió a todos los televidentes de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD al visitar el estudio y denunciar la terrible experiencia que vivió junto a un policía al que consideraba su "pareja".

Afectada por la situación que está atravesando en la actualidad, razón por la que estalló en lágrimas, la ex vedette de 64 años dio todos los detalles al hablar con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio: "Él es el oficial de la policía José David Donaruma de la Comuna 1. Llamé a la mujer, Luciana, y le dije todo lo que pasó. Tiene un hijo de 18 años. Voy a denunciarlo".

.

"Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos. Denuncio a un psicópata. Tuve relaciones con él pero de la nada me dijo que era gay. Es como una violencia de género. Me borró todo lo que tenía en el teléfono. Me sacaron el teléfono y los contactos. Perdí todas las fotos de mi nieta".

Y cerró muy conmocionada al hacer una furiosa promesa ante las cámaras: "Él me empujó contra un armario. Me las va a pagar. Igualmente me gustan los hombres de uniforme".

