"Después de más de 33 años de una hermosa amistad y de romper una cama, nos vamos a casar", anunció hace poco más de dos semanas Silvia Süller en su cuenta de Instagram para dar a conocer su amor con Jacobo Winograd.

Si bien la idea se trató de un chiste por parte de la mediática, ya que el mismo Jacobo salió a desmentir el romance, la noticia generó tanto impacto entre los usuarios de las redes que los mediáticos decidieron volver el proyecto una realidad.

Jacobo y Süller se casaron durante el programa "El Precio Justo" en un altar montado por la producción y Lizy Tagliani como testigo. La ceremonia fue presidida por Campi en la piel del Papa Francisco.

A los 61 años y después de un matrimonio con Silvio Soldán, la mediática se volvió a casar. Se trató de una divertida intervención televisiva en la que la ex del conductor lució un extravagante vestido blanco y él un elegante smoking.

Las risas no faltaron durante la boda y tampoco algunos reclamos de antaño y momentos de mucha emoción. El evento se completó con el esperado beso tras el "sí quiero", el baile del vals y el corte de la torta por parte de los tortolitos.

"Como regalo quiero que ella diga por primera vez la verdad: yo sufrí mucho, no tengo un chizito”, comentó el humorista respecto al apodo con que lo bautizó su entrañable compañera.

Además aclaró que se trató de un casamiento con condiciones: "Vamos a compartir un chocolatín blanco, leer Borges y Neruda, pero sexo no. Somos muy pecadores los dos y Dios nos está esperando. Que sea algo espiritual. No me va a tocar nunca y yo no la voy a tocar en la vida. Ella tiene permitidos, y yo tengo permitidos".

Este lunes, la pareja se presentó en el living de "Cortá por Lozano" y la mediática contó cómo fue la noche de bodas: "Después del casamiento, cuando llegamos a casa, teníamos una mesa preparada con velas, todo un catering, la casa adornada. Divino".

Antes de contraer matrimonio, el empresario habló de la relación con su hija Nazarena y los de su flamante esposa, Christian y Marilyn. "Me llevo excelente con ella, vivo por y para ella. Cuando brindamos con Silvia le dije: ‘Este es tu año, tus hijos van a volver a estar bien con vos, que vas a ver a tu nietito'", comentó, mientras que ella no pudo contener la emoción.

El momento más emotivo de la boda entre Silvia Süller y Jacobo Winograd: