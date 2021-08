Alejada de la televisión y del mundo del espectáculo hace un año debido a la pandemia del coronavirus, Silvia Süller reapareció y confesó que se encuentra muy emocionada por esta nueva etapa en los medios ya que brindó algunas entrevistas. Sin embargo, expresó que cree que fue "prohibida", razón por la que no la convocan.

Circularon varias versiones que aseguraban que la ex vedette de 63 años estaba atravesando un duro momento económico debido a la pandemia del coronavirus. Ante los rumores, Süller los tildó de “puras mentiras” y agregó: "Estoy bien. Esas cosas las inventan… lo dice otra gente. Yo estoy espléndida, no tengo ningún problema”.

“Yo hace 35 años que no dejo de trabajar, más o menos, pero hasta el año pasado con todo esto del coronavirus he ido a la televisión. No hubo un solo año en que yo no haya estado”, destacó sobre su carrera profesional y amplia trayectoria a Paparazzi.

Sin embargo, la mediática confesó que cree que no la convocan para la televisión por una insólita razón: “Me gustaría volver, mi cabeza lo necesita. Siento que hay como una bajada de línea, porque no es que no me llaman de un lugar, no me llaman de ninguno. La plata que hacía en televisión y no me dieron lo que merecía y ahora que es hora de llamarme...”.