Silvia Süller protagonizó un insólito momento en la pantalla de Crónica HD luego de enfrentarse cara a cara con una mujer a la que había estafado. Lejos de desmentir sus acciones, la mediática confesó lo que hizo y no se arrepintió.

Desde que comenzó la pandemia, Silvia encontró un "negocio" en sus redes sociales y comenzó a cobrar dinero a cambio de realizar video llamadas con sus fans: "Decidí recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora por $500 y videollamada por $1500. Charlamos lo que quieran. Quien quiera me escribe por privado y le paso mi CBU para el depósito, cuando me muestren el tickeT hablamos... se entiende".

Soledad, dueña de una rotisería de Mendoza, le pagó 5 mil pesos a Silvia para que haga un video promocionando su comercio. Sin embargo, la hermana de Guido no cumplió con su parte y procedió a bloquearla.

Cuando en "Crónica Central", conducido por Nacho Goano y Celeste Muriega, le preguntaron por qué no había mandado el video Süller confesó: "Porque no tuve ganas. Me pareció una chica muy soberbia y no me dieron ganas de hacerlo".

"Yo soy Silvia Süller y hago lo que quiero", sentenció. Como si fuera poco, reconoció que cobró los 5 mil pesos y nunca los devolvió a pesar de no haber hecho su parte. "Si quiere le hago una transferencia se los devuelvo", dijo con liviandad ante la atónita mirada de Soledad.

Y reconoció: "¿No viste la cara que tiene Soledad? Es soberbia. Me insistía, me insistía, me insistía, pará un poco. Yo tuve un infarto, me estresaba. Me rompió mucho las pelotas y la bloqueé".

Además, en el programa mostraron comprobantes de otras transferencias de personas que denuncian el mismo accionar: le pagan y Silvia los bloquea.

"No nunca, están exagerando. Soy Silvia Süller. Estoy acostumbrada. Hablo con ustedes a propósito, porque esto a mí me suma", aseguró.

Por último, al ser consultada si no la asustaba ir a prisión por estafa, Süller disparó: "No me da miedo, que lo demuestren".

La denuncia contra Silvia Süller y su respuesta: