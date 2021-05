La vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión con su clásico programa "ShowMatch" y el nuevo certamen "La Academia" causó polémica en los medios y en las redes sociales debido a la gran cantidad de personas que participaron de la apertura del ciclo.

Si bien el conductor aclaró que todos los hisopados dieron negativo y que contaban con las medidas de prevención por el Covid-19, muchos salieron a criticarlo sin piedad por la falta de barbijos y distanciamiento social.

Este sábado, Silvia Süller visitó "El run run del espectáculo", que se emite por Crónica HD, y no pasó por alto lo que sucedió en el ciclo de Tinelli. "Es una fiesta clandestina y encima televisada. ¿Dónde están los barbijos? ¿Dónde está el distanciamiento social? Hay besos y el año pasado en el jurado había paneles de cristales para la distancia, pero este año no".

Además, la mediática se mostró en desacuerdo con que el ciclo se emita en la pantalla chica en medio de la pandemia: "Es una fiesta clandestina aunque lo conduzca Tinelli o quién sea. Ahí todos se tocan, Marcelo le tocó la cola a un bailarín la otra vez".

Y cuestionó la apertura del programa: "Por ser el primer día tendrían que haber cumplido con todos los protocolos. En las redes lo mataron y ya hay un caso de Covid". Además, Silvia lanzó una lapidaria opinión: "Marcelo Tinelli al igual que Jorge Rial tienen condena social".

Por otro lado, Silvia protagonizó una fuerte pelea con el peluquero Fabio Cuggini en el ciclo de Fernando Piaggio y Lío Pecoraro. Todo comenzó cuando el estilista cuestionó las nuevas medidas del Gobierno de volver a fase uno por el avance de coronavirus en el país. "En este país si no te morís de Covid, te morís de hambre", manifestó furioso.

Acto seguido, Süller le consultó: "¿Estás vacunado?". A lo que Fabio le respondió: "Yo estoy esperando para irme afuera a vacunar porque mi mamá que tiene 85 años aún no tiene la primera dosis y ya la tendría que haber tenido".

Y, sin pelos en la lengua, la ex vedette expresó: "Ah entonces tanto que hablás, tenés plata para irte. Yo me anoté y me llamaron a los 20 días para vacunarme. A ella se la van a dar, pero legalmente y no pagando para que le den la vacuna".

En ese momento, Cuggini explotó de furia y le respondió picante: "¿Pero qué pensás que por irme a Miami soy millonario? Yo vendo mi casa si es necesario para viajar e ir por una vacuna. Esto es un país berreta".

Lejos de quedarse callada, Silvia concluó sin filtro: "Bueno entonces andate y no vivas en un país berreta, nadie te obliga".

