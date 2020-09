Diego Latorre es conocido por ser un gran futbolista pero también por su escándalo y romance con Natacha Jaitt. Después de ese momento, Yanina Latorre se separó del comentador pero igualmente continuaron conviviendo junto a sus dos hijos, Lola y Dieguito. Ahora, al ex deportista se le suma una nueva polémica ya que Silvia Süller habló con el periodista uruguayo, Martín Lema, y reveló que tuvo relaciones con él.

La hermana de Guido Süller confesó su romance con Diego Latorre

Las declaraciones de la estrella surgieron después de que le preguntaran sobre una situación hipotética junto a Latorre: “Si te quedás en un ascensor trancada y están Diego Latorre, Yanina Latorre...”.

.

Sin dejarlo terminar la oración, Süller manifestó su sorpresa y confesó: “Jajajaja, ¿quién, Puntita? Con Diego Latorre ya estuve yo, cuando él estaba de novio con Yanina”.

El affaire entre la vedette y el ex futbolista se habría dado durante el noviazgo con Yanina Latorre

Para situar el amorío en el tiempo, el periodista le preguntó cuándo se dio la infidelidad y la ex vedette afirmó que fue hace mucho tiempo: “Ellos no estaban casados todavía, pero eran novios. El vivía en Avenida de Los Incas”. Al ser consultada sobre la calidad del sexo y si le había hecho algún pedido extraño , la figura terminó contundente: "No, no. El sexo lo manejo yo"

¡Mirá el momento de tensión entre Yanina Latorre y Natacha Jaitt!