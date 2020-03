Con una amistad de más de 34 años, Silvia Süller y Jacobo Winograd sellaron su amor en el lugar que lo vio formarse como mediáticos: la televisión. A modo de parodia, los dos dieron el "sí, quiero" en "El Precio Justo", el ciclo conducido por Lizy Tagliani en Telefé. Pero el "matrimonio" no prosperó y se separaron a poco más de un mes del compromiso.

"No me dijo nada cuando cumplimos un mes de casados, cuando fue el día de los enamorados tampoco. Es un tipo muy frío, me sacó las ganas de todo", lamentó la mediática sobre su relación amorosa con el empresario.

Si bien el matrimonio no fue real, el cariño de la pareja era genuino y por eso la ex de Silvio Soldán se manifestó "desilucionada" de que la simulación no funcionara. "No fue una boda en serio. Yo quería hacer un reality, pero con Jacobo no se puede hacer nada. Es un cavernícola, es muy retórico, no entiende nada", criticó sin piedad.

La unión de los mediáticos ocurrió a mediados de enero y contó con la bendición de Campi, quien eprsonificó a al Papa Francisco. "Estaba contenta con lo del casamiento, era como una obra de teatro que la terminas haciendo propia. Me la estaba creyendo. Cada cosa que subía tenía mucha repercusión en las redes, pero él no sabe hacer las cosas. Que haga las cosas por su lado y yo las hago por las mías", manifestó defraudada.

Una de las escenas del casamiento.

En una entrevista con Radio Mitre, Süller señaló: "Estoy triste, dolida, desilusionada. Hace 34 años que lo conozco, pero no es lo mismo hacer teatro o televisión. Yo ya le dí un corte definitivo".