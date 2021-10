Mavys Álvarez reveló que fue la novia de Diego Maradona cuando tenía a penas 16 años. Frente a estos dichos, hubo personas que se indignaron y otras que lo defendieron. A pesar de eso, la cubana poco a poco fue dando diferentes titulares que repercutieron desde su salida.

Una de las preguntas que le hizo el periodista fue: "¿Tus hijos no son hijos de Maradona?". Sin dudarlo, ella contestó: "No". Ella asegura que el padre de sus hijos es su marido, quién es la persona que la ayudó a salir de todo el mundo de las drogas y el alcohol.

.

Además, le preguntaron si en algún momento ella deseó tener niños por parte del futbolista. Respondió: "En mi ilusión, sí. Lo pensé. Incluso me hice pruebas de embarazo, porque se me atrasaba el período, pienso que, tal vez, por las mismas drogas. En mi mente, en ese momento, yo no estaba bien". Dichas palabras sonaron en tono triste recordando esos años que vivió al lado del padre de Dalma y Gianinna Maradona.

También contó cómo fue cuando se separó del "Diez": "En 2005 él viajó. No recuerdo adónde fue de viaje y pasaron meses en los que no me llamaba, no respondía una llamada ni nada. Me llamó un día a las tres de la mañana y yo recién me había enterado de que estaba embarazada de mi actual esposo. Yo le dije: '¿qué querés?'. Ahí se quedó como mudo y yo le corté el teléfono".

Diego Maradona y Mavys Álvarez en Cuba.

Hoy la cubana vive con su familia y se siente libre de poder hablar de toda su relación, a pesar de que sigue siendo muy duro para ella. Alejada de las drogas y el alcohol, gracias a su marido, disfruta de sus hijos.