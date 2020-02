Luego de que el equipo de Jimena Barón anunciara la suspensión de sus próximos shows y de que la cantante se encuentra bajo tratamiento psicológico y terapéutico por el efecto que tuvo en ella las fuertes críticas que recibió a raíz de la campaña que utilizó para lanzar su próxima canción, Gerardo Romano la defendió y apoyó la libertad de ejercer el trabajo sexual.

La campaña publicitaria de la artista, que hacía alusión a los carteles para contratar prostitutas, generó una cataratas de críticas, amenazas y comentarios despectivos a través de las redes sociales que la intérprete de "La Cobra" no resistió. "Es una gran mujer, me gusta como cría a su hijo. Me gustan las mamás valientes", expresó el actor en diálogo con " El Run Run del Espectáculo", el ciclo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por Crónica HD.

"Jimena no cometió ningún delito, no hizo nada inmoral", consideró el protagonista de la obra "Un judío común y corriente". La nueva canción de la intérprete se llamaría "Put...", según lo que había comunicado ella en un comunicado. Además, realizó una campaña en la vía pública que despertó una gran controversia.

En la misma línea, la actriz posó con Georgina Orellano, la titular de la Asociación de Meretrices de Argentina (Ammar), una agrupación que promueve la legalización del trabajo sexual. Ante la actitud de la cantante, Romano opinó: "No creo que la campaña de Jimena haya salido frustrada, tuvo mucha repercusión".

"Creo en la libertad de la mujer que quiera ejercer la prostitución, que haga de su cuerpo lo que quiera, el Estado no debe meterse", sentenció quien también se desarrolló como abogado por 46 años.

La campaña publicitaria de la artista despertó un debate a nivel social sobre la regulación del trabajo sexual por parte del gobierno. Al respecto, el actor comentó: "El Estado debe proteger a las mujeres de la trata y el proxenetismo, que es muy distinto al trabajo sexual".

"Si una mujer tiene ganas de ser put... que lo sea, si un hombre quiere ser put... que lo sea y no hay que meterse", concluyó categórico.