María Rosa Fugazot es reconocida por su temperamento y su talento sobre el escenario. Pero en las últimas semanas fue centro de duras críticas por su postura respecto a los casos de Juan Darthés y Pablo Rago, ambos denunciados por violación.

En medio de las funciones de "Después de nosotros", la obra de Julio Chávez, la polémica actriz volvió a referirse sobre la denuncia efectuada por Thelma Fardín y la de Érika Basile. "Hasta no estar probado no puedo aceptar las barbaridades que se dicen, ni que entierren a las personas", cuestionó en "El run run del espectáculo" por Crónica HD.

"No se trata de defender o no defender. Hay una Justicia y hasta que no se determine si es culpable o inocente no podes enterrar a la persona. A Juan lo enterraron en vida", lamentó. Sobre el caso del ex "Patito Feo" que se encuentra en Brasil fue más allá: "Su pedido de captura no me significa nada" en cuanto a la culpabilidad del acusado.

Además se refirió a la manera en la que Thelma dio a conocer su abuso por parte de su entonces compañero de elenco en la tira infantil: "Hay formas y formas. No me pareció como denunció ella, fue incorrecto. Hay una Justicia para eso, las cámaras están para otra cosa".

"Ponele que Juan haya metido la pata, pero yo no puedo aceptar que le hayan enterrado la vida alguien que nunca fue acusado de nada. Yo no defiendo violadores, quiero la verdad", sentenció y consideró que si el actor "no es inocente, es un idiota. Por qué está deshecho".